Соловьев предложил купить Одессу за «рубль или пять»

Журналист заявил, что в истории подобные сделки уже были.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины, передает газета «Взгляд». Об этом он заявил, комментируя слова члена Совета Федерации от Республики Крым Сергея Цекова.

Ранее Цеков обратился к украинским властям с предложением отказаться от южных областей в пользу России в том случае, если они хотят снести памятник Екатерине II в Одессе.

Ситуацию прокомментировал Владимир Соловьев:

«Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы», — передает «Взгляд» слова журналиста.

Как добавил телеведущий, одной Одессой ограничиваться не стоит, а можно приобрести сразу все территории до Приднестровья. Он напомнил, что прецедент был в 1686 году, когда Россия «приобрела Киев у Речи Посполитой».

Соловьев заверил, что «скинуться» на покупку южных регионов Украины готовы как бизнесмены, так и весь русский народ.

«Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли — отличная идея. Только хотелось бы получателю посмотреть в глаза. Боюсь, с этими деньгами он далеко не уйдет», — отметил он.

Ранее в Одессе состоялась протестная акция с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II, повелевшей построить город на берегу Черного моря. Участники заявили о незаконной установке монумента.