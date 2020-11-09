Американец стал жертвой собаки с пистолетом

Житель США получил огнестрельное ранение ноги и оказался в больнице. Выяснилось, что собака, с которой он пустился в объятия, случайно нажала на курок, пишет телеканал "360".

Житель США получил огнестрельное ранение ноги и оказался в больнице. Выяснилось, что собака, с которой он обнимался, случайно нажала на курок, пишет телеканал "360".

Мужчина из Техаса, у которого на поясе находилось оружие, решил взять на руки своего пса. В этот момент домашний питомец задел задней лапой спусковой крючок и нечаянно выстрелил, передает канал "360" со ссылкой на местные СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что по счастливой случайности пуля не задела главную артерию мужчины. Пострадавшего тут же увезли в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков, и его жизни ничего не угрожает. После инцидента американские силовики порекомендовали горожанам носить пистолет в кобуре.