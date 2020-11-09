Антипов: показания обвиняемых по делу MH17 загонят суд в тупик

Россия, наконец, начала аргументированно доказывать свою правоту в деле о крушении малайзийского пассажирского «Боинга» в Донецкой области летом 2014 года.

Россия, наконец, начала аргументированно доказывать свою правоту в деле о крушении малайзийского пассажирского «Боинга» в Донецкой области летом 2014 года.

Об этом в своем комментарии информационному агентству New Inform заявил технический эксперт Юрий Антипов, отметив, что к аргументированной позиции России подключились не только наши СМИ, но и ряд здравомыслящих журналистов из стран Запада, в том числе голландцы. Это, подчеркнул эксперт, очень отрадно.

«По всей видимости, мое пожелание быть активной нашей стране по вопросу МН17 было услышано. Россия стала гораздо аргументированно доказывать свою правоту», — заявил Антипов.

Также, добавил он, радует, что на свою защиту, и на защиту доброго имени нашей страны, поднялся второй обвиняемый россиянин, на которого голландское следствие пытается возложить ответственность за катастрофу.

Если и два других обвиняемых по делу о крушении рейса МН17 поступят аналогично, их активная и аргументированная позиция загонит суд в тупик, уверен Антипов.

Суд, по его словам, продолжается, несмотря на то, что обвиняемые могут предоставить неоспоримое алиби и подтверждение своей непричастности к уничтожению пассажирского самолета.

«А это означает, что наскочивший на мель корабль голландского правосудия вынужден будет срочно и кардинально изменить свой курс, чтобы, разваливаясь на мелководье под ударами волн (фактов), не стать откровенным посмешищем на виду у мировой публики», — считает Юрий Антипов.

Но в этой тупиковой ситуации суд окажется только в том случае, если все обвиняемые выйдут, наконец, из тени и начнут активно защищаться.

Напомним, пассажирский лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, где к тому времени уже несколько месяцев продолжался военный конфликт. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Киев, который по до сих пор неясной причине не закрыл воздушное пространство для гражданской авиации над зоной военных действий, поспешил обвинить в произошедшем ополченцев Донбасса, а также Россию. Совместная следственная группа, сформированная Нидерландами, в которую пригласили Украину и Малайзию, но не включили Россию, также обвиняет в трагедии Россию. При этом голландские следователи отказываются принимать во внимание информацию, собранную российской стороной.