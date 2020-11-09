Лидер Украины изолировался после теста на COVID-19

Глава украинского государства Владимир Зеленский испытал на себе влияние коронавирусной инфекции нового типа. Об этом президент страны рассказ в своем Telegram.

Глава украинского государства Владимир Зеленский испытал на себе влияние коронавирусной инфекции нового типа. Об этом президент страны рассказ в своем Telegram.

По словам Зеленского, от COVID-19 не способен спрятаться ни один человек в мире, даже если следовать всем принятым ограничительным мерам. Участь быть зараженным постигла и его, признался украинский лидер.

Заленский отметил, что тестирование показало положительный результат. Температура его тела превысила 37,5 градуса Цельсия. Президент Украины пожелал остальным иметь нормальные 36,6 градуса.

Несмотря на болезнь, чувствует себя Зеленский неплохо. Он дал обещание уйти на самоизоляцию, но не прекращать трудиться, а также победить болезнь, как и многие выздоровевшие.