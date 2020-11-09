Новому президенту США не справиться с международным наследием Трампа

Пока окружение Трампа уговаривает его признать поражение в выборах, СМИ анализируют, что досталось в наследство заявившему о победе Байдену

Пока окружение действующего главы Белого дома Дональда Трампа уговаривает его признать поражение в выборах (он не отказывается от идеи оспорить результаты в суде), СМИ анализируют, что досталось в наследство заявившему о победе демократу Джо Байдену.

The Politico подготовило обзор по международной политике.

Европа может успокоиться после четырех лет критики и враждебного настроя Трампа, пишет журналист Мэттью Карничниг. По его мнению, весь континент опасался переизбрания республиканца. Это могло означать крах трансатлантических отношений, которые стали залогом европейского процветания и стабильности со времен Второй мировой войны.

Джо Байден является сторонником трансатлантизма, кроме того у него прочные связи со многими лидерами ЕС. Это должно заменить враждебность на взаимное уважение, считает автор статьи.

Торговля

Весной 2018 года Трамп ввел пошлины на европейские сталь, алюминий и вина. Как следствие — торговый дефицит США с Европой превысил 170 млрд. долларов.

Урегулирование торгового вопроса будет непростым для Байдена, предполагает обозреватель The Politico. Кроме того, острыми вопросами остаются давний спор о субсидиях для Airbus и Boeing и введение ЕС «цифрового налога» на IT- компании.

Окружающая среда

Трамп успел вывести США из Парижского соглашения по климату.

Байден дал понять, что тема изменения климата для него важна, так же, как и для Европы. Во время предвыборной кампании кандидат в президенты от демократов заявлял о намерении отказаться в будущем от нефти и газа.

Китай

Отношения США с Китаем на грани краха и Байдену вряд ли удастся что-то исправить, пишет Мэттью Карничниг.

При том, что Еврокомиссия согласилась с Вашингтоном, объявив Китай «системным соперником», не все страны разделяют это мнение. Например, Германия, которая является крупнейшим торговым партнером КНР.

Байден может подтолкнуть ФРГ и другие европейские страны присоединиться к коалиции государств под эгидой США. Автор статьи полагает, что это может ослабить растущее влияние Китая на международной арене.

Ближний Восток

Во время своего президентства Трамп добился прогресса на Ближнем Востоке, ослабив напряжение между Израилем и некоторыми странами арабского мира. Это может помешать Байдену отменить решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

ЕС остается приверженцем соглашения с Ираном. И хотя США вряд ли удастся вернуться к ядерной сделке, попытки сближения с Тегераном со стороны Байдена не исключены.