Twitter и Facebook продолжают топить Трампа с помощью цензуры

Неполадки в работе западных социальных сетей связаны с выборами в США. Демократы пытаются помешать Дональду Трампу оспорить результаты голосования.

Неполадки в работе западных социальных сетей связаны с выборами в США. Демократы пытаются помешать Дональду Трампу оспорить результаты голосования.

Руководство Twitter уже довольно долго подвергает цензуре посты республиканца, называя их спорными. Прочитать публикации действующего президента можно только после нажатия дополнительной кнопки. Первой скрытой записью стал пост с призывом не считать голоса, поступившие после дня выборов. Однако несколько штатов установили свои нормы, и подсчет продолжался.

Информация о возможных фальсификациях и подтасовках тоже считается "спорной". Под цензуру попал и пост Трампа с требованием прекратить мошенничество. У Facebook до начала выборов неожиданно начались технические проблемы.

Республиканец остается президентом США и имеет право оспорить итоги выборов, сказал изданию "НьюИнформ" политолог и президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Дональд Трамп заявил, что обратится в суд с требованием пересмотреть результаты голосования. Демократы через соцсети пытаются помешать ему это сделать, уверен эксперт.