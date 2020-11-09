Беглов: здравоохранение Петербурга выдерживает испытание пандемией

Губернатор Петербурга Александр Беглов 9 ноября встретился с представителями Минздрава РФ и обсудил ситуацию с коронавирусом в городе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 9 ноября встретился с представителями Минздрава РФ и обсудил ситуацию с коронавирусом в городе.

Глава Северной столицы в рамках встречи с первым замминистра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном и помощником министра Оксаной Гусевой затронул тему организации медпомощи горожанам в условиях пандемии, отмечает телеканал "360". Обсуждались вопросы финансирования закупки лекарств.

Система здравоохранения Петербурга выдерживает испытания коронавирусом, отметил Беглов. Однако нагрузка будет возрастать. В ходе встречи обсуждалась работа первичного звена. Беглов подчеркнул важность создания всех необходимых условий для работы участковых врачей.