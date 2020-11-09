Мощный взрыв прогремел на нефтебазе воинской части в Белоруссии

Очевидцы чрезвычайного происшествия рассказали о мощном взрыве на территории одной из воинских частей Барановичского гарнизона Министерства обороны Республики Беларусь.

Очевидцы чрезвычайного происшествия рассказали о мощном взрыве на территории одной из воинских частей Барановичского гарнизона Министерства обороны Республики Беларусь.

Вспышка газовоздушной смели без последующего возгорания была зафиксирована на производственном предприятии. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения работником порядка организации требований техники безопасности, передает РЕН ТВ.

"Мужчина 1980 года рождения, получил травму и ожог голени", — сообщает пресс-служба Минобороны республики в Telegram.

Информация о других пострадавших в результате произошедшего инцидента не поступала. Правоохранители начали проверку данных по факту случившегося. Следствием рассматривается версия о несоблюдении требований безопасности.