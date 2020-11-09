Получивший звание Героя СССР во время ВОВ умер в Петербурге

Житель Петербурга Михаил Ашик умер на 96-м году жизни. Он был последним Героем СССР, удостоенным этого звания в период Великой Отечественной войны.

Житель Петербурга Михаил Ашик умер на 96-м году жизни. Он был последним Героем СССР, удостоенным этого звания в период Великой Отечественной войны.

В те далекие годы он сначала был эвакуирован из Ленинграда. В ряды красноармейцев он вступил в 1943 году, командовал взводом батальона морпехов в Крыму. После освобождения советской территории участвовал в боях за Болгарию, Румынию, Австрию. За годы войны был трижды ранен.

Звание Героя СССР он получил за мужество в ходе Эстергомского десанта в рамках освобождения Венгрии.