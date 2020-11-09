Белые лилии появились на набережной Мойки в память о Ещенко
Жители Петербурга принесли цветы на набережную реки Мойки, где год назад нашли останки жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
Горожане, которых тронула резонансная история с петербургской студенткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, возложили у набережной белые лилии. Там год назад экс-доцент сбрасывал в воду части тела девушки.
По версии следователей, в ночь на 8 ноября прошлого года Соколов в порыве ревности застрелил Ещенко из обреза. После он расчленил тело студентки, а на следующее утро попытался утопить в Мойке, однако его задержали с поличным. Судебное разбирательство длится до сих пор. Сам историк не отрицает вину, но настаивает на том, что молодая возлюбленная якобы была ему неверна.