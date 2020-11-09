Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:59   9 Ноября 2020
Общество

Белые лилии появились на набережной Мойки в память о Ещенко

Белые лилии появились на набережной Мойки в память о Ещенко

Жители Петербурга принесли цветы на набережную реки Мойки, где год назад нашли останки жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Горожане, которых тронула резонансная история с петербургской студенткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, возложили у набережной белые лилии. Там год назад экс-доцент сбрасывал в воду части тела девушки.

По версии следователей, в ночь на 8 ноября прошлого года Соколов в порыве ревности застрелил Ещенко из обреза. После он расчленил тело студентки, а на следующее утро попытался утопить в Мойке, однако его задержали с поличным. Судебное разбирательство длится до сих пор. Сам историк не отрицает вину, но настаивает на том, что молодая возлюбленная якобы была ему неверна.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#петербург #память #цветы #Ещенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров