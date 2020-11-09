Белые лилии появились на набережной Мойки в память о Ещенко

Жители Петербурга принесли цветы на набережную реки Мойки, где год назад нашли останки жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Жители Петербурга принесли цветы на набережную реки Мойки, где год назад нашли останки жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Горожане, которых тронула резонансная история с петербургской студенткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, возложили у набережной белые лилии. Там год назад экс-доцент сбрасывал в воду части тела девушки.

По версии следователей, в ночь на 8 ноября прошлого года Соколов в порыве ревности застрелил Ещенко из обреза. После он расчленил тело студентки, а на следующее утро попытался утопить в Мойке, однако его задержали с поличным. Судебное разбирательство длится до сих пор. Сам историк не отрицает вину, но настаивает на том, что молодая возлюбленная якобы была ему неверна.