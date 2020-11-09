Политолог Марков предложил предоставить Трампу убежище

Эксперт считает, что Трампа в США начнут преследовать за неуплату налогов.

Российским властям необходимо задуматься над тем, чтобы предоставить действующему президенту США Дональду Трампу убежище в стране. С таким предложением выступил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 9 ноября.

В студии подвели предварительные итоги президентских выборов в США. Гости эфира обратили внимание на спешку лидеров ряда стран с поздравлениями главному оппоненту Трампа — Джо Байдену. Ведь еще не во всех штатах подсчитаны голоса.

Так, демократа уже поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Украины Владимир Зеленский, президент Израиля Реувен Ривлин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и многие другие.

По словам Маркова, члены ЕС и НАТО преследуют собственные интересы, призывая Трампа прекратить попытки по возвращению своей власти.

«Они торопятся к своему интересу. Интерес лидеров Евросоюза, стран НАТО в том, чтобы победил Джо Байден. Они готовы закрыть глаза на нарушения, фальсификации. Быстрее поздравляют его по просьбе штаба Байдена, чтобы показать Трампу, что он уже не избранный президент, его никто всерьез не воспринимает. Поздравления — часть политических технологий по захвату власти», — не сомневается Марков.

Гость пресс-конференции напомнил о так называемых «цветных революциях», в которых важное значение имеет признание победы международными субъектами. По словам политолога, в США задолго до выборов была разработана технология легитимации этих фальсификаций, равно как и триумф Байдена.

Дональд Трамп подвергнется преследованию за неуплату налогов, не сомневается Марков. По его словам, если пока еще действующий лидер США начнет сопротивляться, то дело может дойти до ареста.

«Как мы видим из американской прессы, Трампа усиленно обрабатывают члены его партии. Если ты продолжишь, то новые власти отомстят, посадят за налоговые нарушения. Если уступишь, то будет большая власть. Они его обманывают. Нам необходимо думать, как предоставить Трампу убежище в России», — предложил политолог.

Марков напомнил, как Россия в 2013 году рискнула предоставить временное убежище, а затем и бессрочный вид на жительство экс-сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.

«Израиль, например, хорошо относится к Трампу, но не является независимой страной. Если американская система захочет его оттуда забрать, то она с легкостью это сделает. Израиль слишком зависит от США. Турция, кстати, к нему неплохо относится. У них есть доля суверенитета, но побоится», — подчеркнул политолог.

На вопрос о том, сможет ли глава Белого дома отстоять свою победу, Марков ответил однозначно:

«Он ее точно не отстоит. Политически на улице у Байдена есть преимущество. У Трампа только в том, что касается вооруженных людей — за него 90% тех, кто носит оружие, за него Нацгвардия, полицейские, офицеры спецслужб за Трампа. Если будет вооруженная борьба, то у него будет шанс. Но думаю, что он не решится на вооруженную борьбу», — заметил Марков.

Также политолог посетовал на то, что Дональд Трамп не «обратился за советом» к Владимиру Ленину, которого он назвал «классиком политической революции». По его словам, американскому лидеру перед выборами необходимо было создать мощную политическую коалицию, а также разработать стратегию собственной программы.

«Ему нужно идти за советом к Ленину. Хорошенько его изучать. Есть шутливые карикатуры, где Ленин говорит Трампу, что нужно было брать почту и Telegram, в первую очередь. В этом есть большая доля правды. Нужно было отстоять свою власть в условиях, когда совершенно очевидно готовились эти фальсификации», — подытожил Марков.

Ранее в Кремле объяснили, почему президент России Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп уже объявил о своих планах оспорить исход выборов в суде, а потому будет «корректно» дождаться официального объявления итогов.