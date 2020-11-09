OMV и Uniper вслед за Shell обжаловали решение Польши по "СП-2"

Три европейских партнера "Газпрома" обжаловали решение польского регулятора UOKiK по "Северному потоку — 2", сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения компаний.

Три европейских партнера "Газпрома" обжаловали решение польского регулятора UOKiK по "Северному потоку — 2", сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения компаний.

OMV, Uniper и Shell единогласно заявили, что категорически не согласны с решением UOKiK, поскольку считают его юридически необоснованным.

В начале октября антимонопольное ведомство Польши потребовало прекратить кредитные соглашения по "Северному потоку — 2", заключенные между Nord Stream 2 AG и инвесторами OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. "Газпром" был оштрафован регулятором на 7,6 млрд долларов, а его европейские партнеры в общей сложности получили штраф в размере 100 млн долларов.

"Газпром" подал апелляционную жалобу в польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение UOKiK 4 ноября. При обжаловании решение регулятора не подлежит исполнению до тех пор, пока не вступит в силу определение вышестоящей инстанции.