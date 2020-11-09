Более 500 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

Более 500 мирных жителей вернулись на территорию Сирии из Ливана за минувшие сутки. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Более 500 мирных жителей вернулись на территорию Сирии из Ливана за минувшие сутки. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Не менее 530 беженцев, из которых 272 ребенка, вернулись в Сирию из Ливана через пограничные переходы Джейдит-Ябус и Телль Калах. Всем беженцам была оказана медицинская помощь. На пунктах пропуска беженцев встречали сотрудники Сирийского арабского Красного Полумесяца.

Стоит отметить, что в следующем месяце в столице Сирии пройдет российско-сирийская конференция, в ходе которой будет обсуждаться вопрос возвращения сирийских беженцев на родину. В настоящее время в Сирии действуют зоны безопасности, где беженцы смогут получить необходимую поддержку со стороны государства.