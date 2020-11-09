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17:24   9 Ноября 2020
Политика

Сеул рассчитывает улучшить диалог с Вашингтоном

Сеул рассчитывает улучшить диалог с Вашингтоном

Власти Южной Кореи готовятся возобновить диалог с администрацией президента США. Такое заявление сделал южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

Корейское руководство рассчитывает, что в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена в отношениях между странами не будет застоя. Об этом рассказывается в материале ТАСС.

"Власти Южной Кореи намерены приступить к всестороннему диалогу с Байденом, чтобы исключить возможность возникновения вакуума в военно-политическом союзе двух стран и продвижении мирного процесса на Корейском полуострове", – заявил он.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В голосовании принимали участие действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джо Байден.

Ранее телеканал "360" писал, что петицию за пересчет голосов подписали более 1,5 млн американцев.

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#сша #выборы #сеул

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