Польский эксперт рассказал, как победа Байдена повлияет на СП-2 и Россию

Якуб Корейба уверен, что после прошедших выборов называть США «образцом демократии» не стоит.

7 ноября демократ Джозеф Байден набрал 270 голосов выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. The Washington Post, CNN и NBC с поправкой на «прогнозируемый результат» выдали информацию о том, что Байден становится новым, 46-м президентом в истории Соединенных Штатов.

При этом в прессе появлялись сообщения о массовых фальсификациях. За несколько часов в штате Висконсин произошли любопытные изменения: копилка Джо Байдена пополнилась на 100 тысяч голосов, в то время, как действующий президент Дональд Трамп не получил за эти несколько часов ни одного голоса.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» польский политолог Якуб Корейба обратил внимание, что в вопросе американских выборов прежде всего нужно рассмотреть почтовое голосование, которое могло стать причиной фальсификаций.

«США сами привели почтовую службу к тому состоянию, при котором она просто не могла работать нормально. У нее не было шанса справиться с потоком бюллетеней. Во-первых, был сознательный саботаж "сверху". И во-вторых, выборы происходили в условиях пандемии, это было впервые. При этом на уровне местных избирательных комиссий никаких протестов и сообщений о фальсификациях не было», — заявил эксперт.

Несмотря на это, Вашингтон будет продолжать «учить» демократии другие страны, уверен Корейба. В США считают, что они являются «градом на холме» и могут диктовать собственные условия всему миру. Спикер назвал утопией предположение о том, что Белый дом однажды перестанет транслировать такую самоуверенную политическую линию. И это линия касается, в том числе, и самих американцев:

«Большинство американцев – это невежественные, необразованные, примитивные люди, на которых действует очень примитивная пропаганда, и которые руководствуются самыми базовыми инстинктами. Вот такой там народ. <…> США – это далеко не идеал демократии и при президентстве Дональда Трампа все это увидели. Но пока они являются сильной державой, никто с ними спорить не хочет из небольших государств».

Якуб Корейба также подчеркнул, что если кандидат от Демократической партии Джо Байден действительно выиграет президентскую гонку в США, то одной из его главных задач будет нормализация отношений с Европой. В этой части нужно помнить про вопрос незавершенного строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

«Байдену нужно будет исправить те отношения, которые испортил Дональд Трамп. Естественно, что главная страна в Европе – это Германия. А главный вопрос, стоящий перед Германией – это "Северный поток — 2". Поэтому Берлин точно попросит у США либо снять санкции с газопровода, либо просто неформально позволить его достроить. Мне кажется, что трубопровод будет достроен и обязательно заработает», — сообщил Корейба.

Гораздо меньшие шансы на улучшение отношений между Россией и Польшей, считает политолог. Польскую русофобию он сравнил с пластилином, который очень легко моделировать и убирать в сторону, если он становится не нужен.

«Я считаю, что конфликт между Россией и Польшей неизбежен. Пока Россия не согласна на то, чтобы перестать считать Белоруссию и Украину своей зоной влияния, этот конфликт не имеет возможности закончиться каким-то компромиссом. В нынешней системе координат это противостояние неизбежно. При Трампе Польша агрессивно и уверенно высказывалась в сторону России, при Байдене будет получаться меньше. Потому что любимым сателлитом США станет Украина», — добавил специалист.

Речь идет о том, что в случае победы Байдена он возобновит весьма навязчивые действия США по украинскому направлению. «Политика Сегодня» уже писала, что с Украиной у демократа особые отношения: он не раз называл себя «близким другом Украины», семь раз приезжал в страну в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы, а его сын Хантер Байден находился в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma и зарабатывал там пятизначные суммы в долларах аккурат в тот момент, когда Байден-старший помогал Киеву «снизить газовую зависимость от России».

Официальные результаты американских выборов еще не объявили, президент Дональд Трамп заваливает суды исками с требованием пересчитать бюллетени, однако Байден уже произнес свою «победную речь». По словам демократа, американцы «выбрали его», чтобы задействовать «силы науки и надежды ради великих битв нашего времени».

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.