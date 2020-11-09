17:20 9 Ноября 2020Политика
Замгоссекретаря США Бигэн: Вашингтон не против развития отношений с РФ
Представители основных политических партий США настроены на развитие отношений с Россией.
Представители основных политических партий США настроены на развитие отношений с Россией.
Замгоссекретаря США Стивен Бигэн заявил, что Демократическая и Республиканская партии хотели бы продвинуть вперед отношения с Россией.
В США 3 ноября прошли выборы президента. За главный пост в стране боролись представитель Демократической партии Джо Байден и кандидат от республиканцев, действующий глава государства Дональд Трамп. В результате голосования разгорелся скандал, штаб Трампа требует пересчитать голоса.