Замгоссекретаря США Бигэн: Вашингтон не против развития отношений с РФ

Представители основных политических партий США настроены на развитие отношений с Россией.

Представители основных политических партий США настроены на развитие отношений с Россией.

Замгоссекретаря США Стивен Бигэн заявил, что Демократическая и Республиканская партии хотели бы продвинуть вперед отношения с Россией.

В США 3 ноября прошли выборы президента. За главный пост в стране боролись представитель Демократической партии Джо Байден и кандидат от республиканцев, действующий глава государства Дональд Трамп. В результате голосования разгорелся скандал, штаб Трампа требует пересчитать голоса.