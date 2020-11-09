Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:20   9 Ноября 2020
Политика

Замгоссекретаря США Бигэн: Вашингтон не против развития отношений с РФ

Замгоссекретаря США Бигэн: Вашингтон не против развития отношений с РФ

Представители основных политических партий США настроены на развитие отношений с Россией.

Замгоссекретаря США Стивен Бигэн заявил, что Демократическая и Республиканская партии хотели бы продвинуть вперед отношения с Россией.

В США 3 ноября прошли выборы президента. За главный пост в стране боролись представитель Демократической партии Джо Байден и кандидат от республиканцев, действующий глава государства Дональд Трамп. В результате голосования разгорелся скандал, штаб Трампа требует пересчитать голоса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #отношения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров