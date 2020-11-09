Беглов поблагодарил федеральный центр за помощь Петербургу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о взаимодействии города с федеральным центром в борьбе с пандемией коронавируса на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о взаимодействии города с федеральным центром в борьбе с пандемией коронавируса на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Главным событием минувшей недели стал визит президента России Владимира Путина в Северную столицу. Беглов поблагодарил главу РФ за выделенные средства в размере 50 млрд руб. Они направлены на выплаты медработникам, закупку оборудования, СИЗ и поддержку населения, рассказал градоначальник.

Президент поручил выдать Петербургу 1 млрд рублей на строительство Широтной магистрали, которая соединит ЗСД с трассой "Кола". Город получит средства на возведение развязки в Кронштадте. Сейчас ожидаются деньги на покупку препаратов, которые бесплатно поставят пациентам с COVID-19. Власти регионов продолжают бороться с коронавирусом. Россиянам рассказали об особенностях самоизоляции, передает телеканал "360".