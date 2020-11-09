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17:15   9 Ноября 2020
Армия

Власти НКР: азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту

Власти НКР: азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана приблизились к столице Нагорного Карабаха. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян.

По его словам, азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту. При этом ранее Армия обороны Нагорного Карабаха потеряла контроль над городом Шуши.

"Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим и был сохранен Карабах, нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта", — написал Погосян на своей странице в Facebook.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли под свой контроль город Шуши, а также еще более 20 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

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#азербайджан #степанакерт #нагорный карабах

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