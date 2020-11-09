Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:14   9 Ноября 2020
Общество

BioNTech и Pfizer успешно завершили испытания своей вакцины от коронавируса

BioNTech и Pfizer успешно завершили испытания своей вакцины от коронавируса

Последний этап исследований вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech успешно завершился. Об этом сообщили в пресс-службе компаний 9 ноября.

Препарат должен получить регистрацию уже в ноябре 2020 года, обратили особое внимание разработчики. Pfizer и BioNTech могут поставить порядка десяти млн доз вакцины от COVID-19 в Британии до конца 2020 года.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Порядка 50 млн человек из разных стран получили положительный результат теста на COVID-19 в течение 2020 года. Информацию о ситуации с коронавирусом в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#британия #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров