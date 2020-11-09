BioNTech и Pfizer успешно завершили испытания своей вакцины от коронавируса

Последний этап исследований вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech успешно завершился. Об этом сообщили в пресс-службе компаний 9 ноября.

Последний этап исследований вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech успешно завершился. Об этом сообщили в пресс-службе компаний 9 ноября.

Препарат должен получить регистрацию уже в ноябре 2020 года, обратили особое внимание разработчики. Pfizer и BioNTech могут поставить порядка десяти млн доз вакцины от COVID-19 в Британии до конца 2020 года.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Порядка 50 млн человек из разных стран получили положительный результат теста на COVID-19 в течение 2020 года. Информацию о ситуации с коронавирусом в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.