Представитель Фонда «Равенство возможностей», самая молодая прабабушка-депутат заявила, что поддержит инициативу.

В Петербурге откроют первую школу театрального тифлокомментатора (относительно новая профессия, суть которой — в лаконичной передаче звуковой информации людям с нарушениями зрения или слуха, а также одновременно незрячим и слабослышащим).

Инициатива будет реализована в рамках сотрудничества Института специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга и некоммерческого проекта «ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ», задачей которого является создание условий для занятий искусством людей с ограниченными возможностями. Кроме того, разработчики намерены участвовать в конкурсе президентских грантов.

Площадкой для обучения театральных тифлокомментаторов станет Театр эстрады имени Райкина. О количестве мест в группе, в том числе бюджетных, ведутся переговоры, а первый набор должен состояться в 2021 году.

«Планируется, что год уйдет на подготовку программы, ее техническое оснащение и решение организационных проблем», — заявляет сотрудница Института специальной педагогики и психологии Екатерина Гуляйкина.

Чтобы освоить профессию, петербуржцам потребуется полгода. Авторы идеи уверены, что погружение будущих специалистов в жизнь культурного учреждения с самого начала обучения позволит первым дипломированным театральным тифлокомментаторам максимально быстро включиться в реальную работу. Ученики и учителя Школы будут заниматься с учетом графика репетиций и спектаклей Театра эстрады.

«Самое главное, чтоб они могли потом официально устраиваться на работу», — комментирует новость президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» и самая молодая прабабушка-депутат Елена Ульянова.

Ульянова, которая является еще и заместителем председателя «Партии Роста», подчеркивает, что в штатах театров в обязательном порядке должна быть ставка тифлокомментатора. Добиваться этого, по словам Елены, нужно через изменение законодательства. Политический деятель добавила, что готова упаковать петербургский проект в соцфраншизу и тиражировать опыт в других регионах.

В Институте имени Валленберга уже четверть века занимаются подготовкой разных специалистов для социальной работы с людьми, имеющими особенности здоровья. Более пяти лет учебное заведение проводит курс повышения квалификации по тифлокомментированию для музеев и библиотек Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Новосибирска и Великого Новгорода. Однако театральное тифлокомментирование — это новое направление для Института.

Два года назад о необходимости обучать подобных работников в России уже высказывалась бывшая супруга Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова. Женщина выступала с докладом на международной конференции SOCIAL INNOVATIONS #INFOCUS в женевском отделении ООН. Приглядеться к проблеме члена Общественной палаты Московской области вдохновил в том числе британский опыт — там в одном только Лондоне более 40 театров предоставляют услугу тифлокомментирования.

Сама Безрукова обучалась тифлокомментированию в Институте «Реакомп». Получив диплом, Ирина собрала команду профессионалов в этой области для работы над комментариями для слепых и слабовидящих зрителей Московского губернского театра, где для упомянутой категории лиц доступны десять спектаклей. Безрукова признавалась, что восхищается этой специальностью, так как она требует от специалиста писательских навыков, эрудиции и умения импровизировать.