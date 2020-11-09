Shell обжаловала решение польской стороны по делу "СП-2"

Представители компании Shell категорически не согласны с решением UOKiK по "Северному потоку — 2".

Представители компании Shell категорически не согласны с решением UOKiK по "Северному потоку — 2".

Один из европейских партнеров "Газпрома" по реализации проекта "Северный поток — 2" компания Shell подала апелляцию на решение польского регулятора UOKiK, который обвинил "Газпром" и компании ЕС в несогласованном с властями Польши создании совместного предприятия для строительства газопровода.

"Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур", — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что при обжаловании решение польского регулятора не может подлежать исполнению до момента вступления в силу определения вышестоящего суда.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от через Балтийское море.