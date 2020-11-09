Правительство РФ выделит дополнительные средства на лекарства от COVID-19

Российское правительство выделит дополнительные средства на препарат от коронавируса нового типа. Об этом говорится на сайте Кремля.

Российское правительство выделит дополнительные средства на препарат от коронавируса нового типа. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину организовать дополнительную помощь несовершеннолетним со сложными заболеваниями за счет средств из федерального бюджета. Российский лидер уточнил, что необходимо сохранить объем медицинской помощи для детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Путин подписал поправки о Совбезе в федеральный закон, сообщал телеканал "360". Поправки запрещают руководству и членам Совбеза открывать и иметь счета за границей.