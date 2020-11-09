Сивков объяснил, как РФ может эффективно ответить США за выход из СНВ-3

Россия может, не прибегая к каким-либо «сверхсилам» стереть Соединенные Штаты Америки с лица земли, уже сейчас у нас есть такая возможность.

Россия может, не прибегая к каким-либо «сверхсилам» стереть Соединенные Штаты Америки с лица земли, уже сейчас у нас есть такая возможность.

Об этом в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал доктор военных наук, заместитель президента РАНАН (Российской академии ракетных и артиллерийских наук) по информационной политике Константин Сивков.

По словам военного эксперта, Россия могла бы создать группировку сил, которая, используя всего несколько десятков боеприпасов, могла бы стимулировать разрушительные геофизические процессы на территории США, и таким образом стереть это государство с лица земли.

«Достаточно лишь привезти к опасным зонам боеприпасы в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента», — уверен Сивков.

При этом у России, по его словам, уже есть необходимое для этого оружие, а именно торпеда «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Подойдет также и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

Для реализации этой теоретической идеи, по мнению эксперта, потребуется всего несколько десятков подобных сверхмощных боеприпасов.

Озвучив свои мысли на этот счет, Константин Сивков подал российскому правительству идею о том, как Москве реагировать на выход Вашингтона из Договора СНВ-3 («О стратегических наступательных вооружениях» в третьей редакции). По его словам, испытание и размещение Россией сверхмощных боеприпасов станет хорошим ответом на подобные деструктивные шаги США.