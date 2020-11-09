СМИ опубликовали кадры жесткого задержания солдата-срочника под Воронежем

Очевидцы засняли момент задержания солдата-срочника, которого подозревают в расправе над сослуживцами на воронежском военном аэродроме "Балтимор", сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы засняли момент задержания солдата-срочника, которого подозревают в расправе над сослуживцами на воронежском военном аэродроме "Балтимор", сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленника смогли обезвредить трое сотрудников правоохранительных органов, однако вскоре им на подмогу приехали еще несколько коллег. Также 20-летнего молодого человека искали СОБР и ОМОН, пишет канал. На полученных кадрах видно машину, которую сбежавший срочник угнал у местного жителя.

Ранее стало известно о том, что подозреваемый поссорился с офицером и выстрелил в него из украденного пистолета, а потом напал еще на троих людей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего Против него уже возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ.