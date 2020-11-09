Роспотребнадзор назвал регионы, где нужно ужесточить меры против COVID-2019

Среди них— Магаданская, Архангельская, Ульяновская области, Сахалинская области и другие регионы.

В ряде российских регионов следует ужесточить санитарные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. С таким предложением на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач подчеркнула, что в некоторых субъектах России показатели заболеваемости коронавирусом превышают средний уровень по стране. Там практически не применяются административные санкции, не запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, равно как и не установлены ограничительные собрания для групп риска — лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

«Это Магаданская, Архангельская, Ульяновская области, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край», — заявила Попова.

Кроме того, Попова обратила внимание, что в некоторых регионах в общественном транспорте и торговых центрах масочный режим не соблюдают 50% местных жителей.

Слова главы ведомства поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.