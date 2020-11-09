Рождение Холокоста: как «Хрустальная ночь» разделила Германию на «до» и «после»

Ровно 82 года назад по всей Германии прошла волна погромов, поджогов синагог и еврейских магазинов.

Холокост, как одно из самых страшных преступлений против человечества, уходит своими корнями к 1938 году. Тогда в ночь с 9 на 10 ноября, ровно 82 года назад, произошли события, которые известны мировой истории как «Хрустальная ночь». За несколько часов до восхода солнца по всей Германии прокатилась серия погромов, главной целью которых были синагоги и еврейские магазины.

С тех пор 9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В память о тех страшных часах расскажем, какие события предшествовали рождению «окончательного решения еврейского вопроса», и как нацистская пропаганда настроила жителей Германии против евреев.

Полдень

Евреев по всей территории Германии начали ущемлять в правах еще с 1933 года. Тогда правительство страны приняло несколько законов, которые значительно ограничивали возможности немецких евреев. Им запретили работать на государственной службе, а также сильно усложнили процесс получения образования.

Спустя два года, после прихода к власти Адольфа Гитлера (2 августа 1934 год), на свет явились Нюрнбергские расовые законы. Это были первые своды правил, которые не просто осложняли жизнь еврейской диаспоры в Германии, но и, по сути, отделяли их от других, «чистых» жителей страны. Они делились на две части: «Закон о гражданине Рейха» и «Закон об охране германской крови и германской чести».

Последний содержал в себе несколько пунктов. К примеру, евреям запрещалось вступать в какие-либо отношения с немцами или нанимать прислугу немецких кровей. Право голоса по политическим вопросам также доставалось лишь коренным жителям Германии. В документе даже было прописано определение понятия «еврей»:

«Евреем является тот, кто в третьем поколении происходит как минимум от трех чистокровных евреев — бабушек или дедушек. <…> Лицом с примесью еврейской крови ("полукровкой") считается тот, кто в третьем поколении происходит от одного или двух чистокровных евреев — бабушек или дедушек».

После принятия Нюрнбергских расовых законов в 1935 году страну покинуло больше 200 тысяч евреев. За несколько недель до событий 9 ноября 1938 года произошло так называемое «Збоншинское выдворение» — массовое изгнание из Германии польских евреев. Более 17 тысяч человек были выдворены через германо-польскую границу. По разным оценкам, к тому моменту в Германии оставалось от 250 до 300 тысяч евреев, которые впоследствии и стали свидетелями «Хрустальной ночи».

Сумерки

Большая часть немцев зажглась ненавистью к евреям после событий, произошедших в Париже. 7 ноября 1938 года в здание посольства Германии во французской столице вошел польский еврей Гершель Гриншпан. Он попросил задать несколько вопросов секретарю посольства, после чего в личном кабинете его согласился принять германский дипломат Эрнст фон Рат.

Как только двери приемной секретаря открылись, Гриншпан достал шестизарядный револьвер и пять раз выстрелили в фон Рата. На шум тут же подоспела охрана, которой поляк не стал оказывать сопротивление и добровольно сдался. В кармане у него лежало прощальное письмо для родителей. В нем Гриншпан сообщил, что к совершенному поступку его подтолкнуло именно «Збоншинское выдворение», в результате которого родственников стрелка изгнали из Германии и оставили без средств к существованию.

Немецкие власти тут же ухватились за произошедшее и организовали мощную пропагандистскую кампанию. Газета «Народный обозреватель» (Völkischer Beobachter – нем., с 1920 года печатный орган НСДАП) опубликовала экстренный номер, в котором поступок Гриншпан назвали «призывом к войне против Германии»:

«Он [германский народ] не будет терпеть невыносимую ситуацию. Сотни тысяч евреев контролируют сразу несколько секторов немецкой экономики, радуются в своих синагогах, в то время как их соплеменники в других государствах призывают к войне против Германии и убивают наших дипломатов».

Ночь

Поздней ночью 9 ноября на улицы немецких городов вышли подготовленные отряды гитлерюгенда и гражданских добровольцев. Позже пресса Германии назовет произошедшие погромы «стихийными», хотя из всех синагог, которые пострадали «от рук народа», заранее были вывезены все документы и архивы. Еврейские организации и учреждения, откуда бумаги не вывозили, в ту ночь остались нетронутыми.

Пока «коричневорубашечники» поджигали синагоги и еврейские магазины, полиция занималась арестами. Всего в ту ночь за решетку попало 30 тысяч евреев, по большей части, молодые и крепкие мужчины. Погромщикам, которые в открытую занимались поджогами зданий, полицейские не мешали. Пожарных на улицах также не было.

«Хрустальная ночь» звенела и пылала в Мюнхене, Дюссельдорфе, Бремене, Кельне, Лейпциге, Берлине и других немецких городах. Без человеческих жертв не обошлось: по информации агентства BBC, в ту ночь погибло более 90 евреев. По неофициальным данным, их было в несколько раз больше.

Из 30 тысяч задержанных более двух тысяч погибло в результате систематических избиений в тюрьмах. Погромщики уничтожили почти семь тысяч зданий и учреждений, которые принадлежали евреям. Более тысячи синагог были сожжены.

Рассвет

В беседе с «Политикой Сегодня» президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер объяснил, что «Хрустальная ночь» стала поворотной точкой в политике нацистской Германии по отношению к евреям. Если до 9 ноября 1938 года еврейская диаспора в стране «притеснялась», то после той ночи стало ясно: нацисты готовы к массовым убийствам во имя мифического «Тысячелетнего рейха».

С тех пор проблемы фашизма и антисемитизма никуда не делись, считает Каннер. В мире до сих пор слышны отголоски идей расового превосходства.

«Такие настроения можно заметить почти во всех странах, особенно в странах Варшавского договора. Но и в других государствах есть стремления к поиску национального единства через нацистские и фашистские идеи. Где-то они сильнее, где-то слабее. И если эти страны справятся с такими течениями, то это только поспособствует их росту и развитию. Если же нет, то это прямой пути к деградации», — заявил Каннер.

Нацистскую идеологию подпитывала идея разделения на «чужих» и «своих», пропагандистские призывы сплотиться перед лицом внешней или внутренней угрозы, отмечает собеседник ПС. Будь то коммунисты, евреи или славяне, Третий рейх уравнял миллионы неарийцев пренебрежительно-евгеническим термином «унтерменш».

С «недочеловеками» во имя чистоты арийской расы предстояло бороться только сообща. Не случайно почти синонимичный нацизму фашизм происходит от итальянского слова fascio – пучок, связка. В XXI веке отголоски радикальных идей звучат на уровне бытовой ксенофобии, отмечает Каннер.

«В России, например, идеи антисемитизма и нацизма постоянно слабеют, это факт. Но при этом среди людей укрепляется ксенофобия (неприязнь к чему-либо чужому – прим. ред.). И это серьезная проблема. Потому что если на это закрыть глаза, то ксенофобия, обретая глобальный масштаб мировоззрения, легко перерастает как раз в более радикальные идеи: нацизм, расизм и так далее», — добавил глава РЕК.

Масштабная ксенофобия среди населения впоследствии легко направляется на любое меньшинство, будь то определенная диаспора или другая группа людей. Этот путь ведет государство к деградации и упадку, подытожил Каннер.