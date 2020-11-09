Данные торгов Московской биржи свидетельствуют, что курс доллара опустился ниже 76 рублей. Это произошло впервые с 22 сентября текущего года.

Данные торгов Московской биржи свидетельствуют, что курс доллара опустился ниже 76 рублей. Это произошло впервые с 22 сентября текущего года.

Национальная валюта США потеряла 1 рубль 42 копейки, опустившись до 75,99 рубля. Евро также демонстрирует снижение и торгуется на отметке в 90,38 рубля, откатив от предыдущего значения 1 рубль 63 копейки.