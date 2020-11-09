Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:14   9 Ноября 2020
Экономика

Обвал курса доллара произошел на фоне выборов президента США

Обвал курса доллара произошел на фоне выборов президента США

Данные торгов Московской биржи свидетельствуют, что курс доллара опустился ниже 76 рублей. Это произошло впервые с 22 сентября текущего года.

Национальная валюта США потеряла 1 рубль 42 копейки, опустившись до 75,99 рубля. Евро также демонстрирует снижение и торгуется на отметке в 90,38 рубля, откатив от предыдущего значения 1 рубль 63 копейки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#валюта #доллар #рубль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров