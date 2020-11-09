Видео со "взлетевшим" домом в Ленобласти появилось в Сети

Пожар разгорелся в частном доме во Всеволожске, что привело к взрыву. Во время ЧП внутри помещения находился человек.

Пожар разгорелся в частном доме во Всеволожске, что привело к взрыву. Во время ЧП внутри помещения находился человек.

Частный дом в Ленобласти "взлетел на воздух". В следствии инцидента пострадал один человек. Новые кадры с места происшествия появились в Сети, пишут "Невские новости".

В двухэтажном доме в Христиновском проспекте во Всеволожске произошел пожар. В это время в помещении находился мужчина, который сильно пострадал и многочисленными ожогами был доставлен в больницу. Соседи хозяев дома, в котором случился пожар рассказали, что он будто бы "подпрыгнул" из-за произошедшего внутри взрыва.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. Оказалось, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Причины возникновения огня пока что выясняют.