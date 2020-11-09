СК возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области во время ВОВ

Уголовное дело о геноциде следователи завели по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-43 годах, сообщает официальный сайт СК РФ.

Уголовное дело о геноциде следователи завели по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-43 годах, сообщает официальный сайт СК РФ.

Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где могут находиться около 700 останков расстрелянных мирных жителей. Раскопки проводили в рамках федерального проекта "Без срока давности".

Следователи и криминалисты совместно с представителями "Поискового движения России" обнаружили "костные останки не менее 266 человек, среди которых женщины и дети с признаки огнестрельных повреждений".