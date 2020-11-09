Раскроет правду. В России запустили сервис для жалоб на дефицит лекарств

В Минздраве рассказали о новом сервисе для сообщения о дефиците медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что в России заработал сервис, с помощью которого медицинские работники смогут сообщать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты. Нововведение было запущено в понедельник, 9 ноября, на портале госуслуг.

Оставляя сообщение о дефиците препаратов, медики должны указать организацию, в которой работают. Это нужно для того, чтобы субъекты РФ и Росздравнадзор могли точечно и оперативно реагировать на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи, объяснил министр.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Николай Говорин положительно отнесся к инициативе Мурашко. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он подчеркнул, что сервис позволит донести до властей информацию о том, что реально происходит в российских регионах.

«Это в принципе дальнейшие шаги по получению максимально объективной информации о ситуации в субъектах, в районах. Нередко бывает так, что органы официальной исполнительной власти могут не то, чтобы искажать, но тем не менее встречается ситуация, когда они могут замалчивать какие-то проблемы. В федеральном центре важно знать, что происходит на самом деле», — убежден собеседник агентства.

Профессор Говорин добавил, что с помощью электронной услуги каждая медицинская организация сможет честно заявить о назревшем дефиците лекарственных препаратов. Это станет свидетельством открытости российского общества.

«Каждый врач может совершенно спокойно и свободно доложить информацию о своей медицинской организации, обозначить проблему, которая существует. Это своеобразный экспресс-мониторинг объективности информации на местах. Я вижу в этом только позитивные шаги, демонстрирующие открытость нашего общества, и нам нечего скрывать эти проблемы. Они наши общие, и мы вместе должны их решать. И все нормально», — подытожил заслуженный врач РФ.

В понедельник, премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от глав регионов немедленно реагировать на дефицит лекарств в аптеках. Он назвал недопустимой ситуацию, когда в некоторых частях страны наблюдается нехватка медицинских препаратов, а потому следует оперативно сообщать об инцидентах.

Всего правительство России выделило 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для жителей страны. Их они могут получить по назначению врача. До 20 ноября кабмину предстоит отчитаться главе государства Владимиру Путину о соблюдении требования.

Ранее некоторые фармацевтические компании заявили, что не могут провести через границу, ввести в оборот и реализовать в России более 40 млн упаковок медикаментов из-за сбоя в системе маркировки лекарств. Соответствующие требования маркировать лекарства и вести их мониторинг вступили в силу с 1 июля 2020 года. Система была призвана минимизировать количество некачественных препаратов.

«Политика Сегодня» обсудила проблему с бывшим главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Депутат Госдумы призвал скорректировать закон, продлив сроки для фармацевтических компаний по выполнению всех требований.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мурашко заявил, что ситуация с эпидемией остается напряженной, а потому вся система здравоохранения России мобилизовала силы на борьбу с ней. Он добавил, что 82% коечных мест для пациентов с коронавирусной инфекцией заняты из 260 тысяч.