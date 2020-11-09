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17:23   9 Ноября 2020
Россия

Раскроет правду. В России запустили сервис для жалоб на дефицит лекарств

Раскроет правду. В России запустили сервис для жалоб на дефицит лекарств

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что в России заработал сервис, с помощью которого медицинские работники смогут сообщать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты. Нововведение было запущено в понедельник, 9 ноября, на портале госуслуг.

Оставляя сообщение о дефиците препаратов, медики должны указать организацию, в которой работают. Это нужно для того, чтобы субъекты РФ и Росздравнадзор могли точечно и оперативно реагировать на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи, объяснил министр.

Сервис для жалоб на дефицит лекарств не позволит скрывать проблемы регионов

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Николай Говорин положительно отнесся к инициативе Мурашко. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он подчеркнул, что сервис позволит донести до властей информацию о том, что реально происходит в российских регионах.

«Это в принципе дальнейшие шаги по получению максимально объективной информации о ситуации в субъектах, в районах. Нередко бывает так, что органы официальной исполнительной власти могут не то, чтобы искажать, но тем не менее встречается ситуация, когда они могут замалчивать какие-то проблемы. В федеральном центре важно знать, что происходит на самом деле», — убежден собеседник агентства.

Сервис для жалоб на дефицит лекарств не позволит скрывать проблемы регионов

Профессор Говорин добавил, что с помощью электронной услуги каждая медицинская организация сможет честно заявить о назревшем дефиците лекарственных препаратов. Это станет свидетельством открытости российского общества.

«Каждый врач может совершенно спокойно и свободно доложить информацию о своей медицинской организации, обозначить проблему, которая существует. Это своеобразный экспресс-мониторинг объективности информации на местах. Я вижу в этом только позитивные шаги, демонстрирующие открытость нашего общества, и нам нечего скрывать эти проблемы. Они наши общие, и мы вместе должны их решать. И все нормально», — подытожил заслуженный врач РФ.

В понедельник, премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от глав регионов немедленно реагировать на дефицит лекарств в аптеках. Он назвал недопустимой ситуацию, когда в некоторых частях страны наблюдается нехватка медицинских препаратов, а потому следует оперативно сообщать об инцидентах.

Сервис для жалоб на дефицит лекарств не позволит скрывать проблемы регионов

Всего правительство России выделило 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для жителей страны. Их они могут получить по назначению врача. До 20 ноября кабмину предстоит отчитаться главе государства Владимиру Путину о соблюдении требования.

Ранее некоторые фармацевтические компании заявили, что не могут провести через границу, ввести в оборот и реализовать в России более 40 млн упаковок медикаментов из-за сбоя в системе маркировки лекарств. Соответствующие требования маркировать лекарства и вести их мониторинг вступили в силу с 1 июля 2020 года. Система была призвана минимизировать количество некачественных препаратов.

Сервис для жалоб на дефицит лекарств не позволит скрывать проблемы регионов

«Политика Сегодня» обсудила проблему с бывшим главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Депутат Госдумы призвал скорректировать закон, продлив сроки для фармацевтических компаний по выполнению всех требований.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мурашко заявил, что ситуация с эпидемией остается напряженной, а потому вся система здравоохранения России мобилизовала силы на борьбу с ней. Он добавил, что 82% коечных мест для пациентов с коронавирусной инфекцией заняты из 260 тысяч.

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#минздрав рф #лекарства #сервис #госуслуги

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