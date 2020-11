Трамп отписался в Twitter от Нетаньяху

Возможно, это связано с выборной гонкой в США.

Президент США Дональд Трамп отписался в своем Twitter от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Пользователи Сети считают, что пока еще действующий глава Белого дома не простил Нетаньяху поздравление Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel.