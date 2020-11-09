СМИ рассказали о скорой отставке главы ФАС РФ

Действующий руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уйдет в отставку. Новость об этом появилась в некоторых СМИ.

Действующий руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уйдет в отставку. Новость об этом появилась в некоторых СМИ.

Событие должно случиться очень скоро. Место Артемьева, который занимал эту должность с 2004 года, могут занять один из заместителей губернатора Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или руководитель местного управления антимонопольной службы Вадим Владимиров, пишет РБК со ссылкой на ряд источников в ведомстве и кабинете министров.

Издание отмечает, что соответствующая информация уже якобы донесена до сотрудников ФАС. Официально служба пока никак не комментирует эту информацию.