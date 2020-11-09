Минздрав РФ изменил временные рамки на прием пациента у врача

По новому документу, инфекционист или гематолог, например, должны принимать пациента не более 20 минут.

В России изменилось максимальное время для приема пациентов. Соответствующее распоряжение Минздрава РФ вступило в силу в понедельник, 9 ноября.

По документу, у фтизиатра пациент может провести не более 35 минут, у инфекциониста или гематолога — не более 20. Также, согласно приказу, прием у пульмонолога или хирурга должен длиться 26 минут, а у онколога — 23 минут.

Кроме того, Минздрав России принял решение сократить время обследования при профилактических визитах. Так, фтизиатр должен принимать пациента на 10-20% быстрее, чем раньше, а остальные специалисты — на 30-40%. Нововведения коснулись и заполнения документации: теперь врачи должны будут тратить от 35 до 39% времени приема.

В ведомстве подчеркнули, что такие временные рамки призваны стать основой для расчета нагрузки и других правил организации труда медицинских работников.