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15:17   9 Ноября 2020
Происшествия

Родственники Софии Конкиной винят ее экс-сожителя в пропаже драгоценностей

Родственники Софии Конкиной винят ее экс-сожителя в пропаже драгоценностей

Ценные фамильные украшения исчезли из сумочки и из квартиры Софии Конкиной. Родственники девушки думают, что их мог украсть ее бывший сожитель.

Родственники погибшей Софии Конкиной не могут найти ее фамильные драгоценности. Следователи в день смерти девушки нашли в ее сумочке множество вещей, среди которых были документы и разные мелочи. Однако, по словам родных, из сумочки девушки пропали драгоценности, которые она всегда носила с собой. Родственники отправились в квартиру к девушке и стали искать драгоценности там, но поиски не увенчались успехом.

Близкие Конкиной не верят в то, что она могла продать фамильные ценности. Родственники Конкиной уверены, что драгоценности могли украсть и считают, что сподручнее всего это было сделать экс-сожителю умершей.

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#кража #драгоценности #София Конкина

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