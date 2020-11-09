Более двух миллионов петербуржцев прошли вакцинацию от гриппа

Региональное управление Роспотребнадзора по Петербургу назвало число горожан, принявших участие в кампании по вакцинации от гриппа.

Региональное управление Роспотребнадзора по Петербургу назвало число горожан, принявших участие в кампании по вакцинации от гриппа.

Всего от гриппа привились 2 065 516 жителей Северной столицы. Из них 423 970 – это дети. За счет дополнительных источников финансирования привито 324 305 горожан. Вакцинацию от гриппа прошли около 38,35% всех жителей Петербурга. Прививка показана детям от шести месяцев, беременным женщинам и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Губернатор Петербурга Александр Беглов одним из первых сделал прививку.

Симптомы гриппа чаще всего проявляются уже спустя три дня после заражения, отмечает телеканал "360". Индекс репродукции инфекции оценивают в 1-1,3 человека. Инфицированный коронавирусом, например, способен передать заболевание десяти и более людям.