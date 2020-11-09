Колледжи и вузы Подмосковья перейдут на удаленку с 16 ноября

Студентов подмосковных колледжей и вузов с 16 ноября переведут на дистанционное обучение. Такое решение приняли власти региона.

Студентов подмосковных колледжей и вузов с 16 ноября переведут на дистанционное обучение. Такое решение приняли власти региона.

Подобное нововведение призвано предотвратить распространение коронавируса. К тому же в Подмосковье отменены все массовые, культурные и увеселительные мероприятия, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев, выступивший на заседании с зампредами регионального правительства, отмечает телеканал "360".

Кроме того, власти Подмосковья приняли решение заблокировать социальные карты лиц старше 65 лет. Соответствующее решение вступит в силу 11 ноября. Как объяснил Воробьев, лица старше 65 лет тяжелее всего переносят новую коронавирусную инфекцию.