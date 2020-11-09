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15:13   9 Ноября 2020
Происшествия

Устроивший стрельбу под Воронежем солдат-срочник задержан

Устроивший стрельбу под Воронежем солдат-срочник задержан

Полицейские провели задержание солдата срочной службы Антона Макарова, открывшего огонь на военном аэродроме в Воронежской области.

Трагедия произошла на аэродроме Балтимор рано утром. В результате из пистолета были застрелены три человека — офицер и два сослуживца. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, Макаров задержан живым. На его поиски правоохранители задействовали беспилотник.

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