Устроивший стрельбу под Воронежем солдат-срочник задержан

Полицейские провели задержание солдата срочной службы Антона Макарова, открывшего огонь на военном аэродроме в Воронежской области.

Полицейские провели задержание солдата срочной службы Антона Макарова, открывшего огонь на военном аэродроме в Воронежской области.

Трагедия произошла на аэродроме Балтимор рано утром. В результате из пистолета были застрелены три человека — офицер и два сослуживца. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, Макаров задержан живым. На его поиски правоохранители задействовали беспилотник.