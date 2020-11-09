15:13 9 Ноября 2020Происшествия
Устроивший стрельбу под Воронежем солдат-срочник задержан
Полицейские провели задержание солдата срочной службы Антона Макарова, открывшего огонь на военном аэродроме в Воронежской области.
Полицейские провели задержание солдата срочной службы Антона Макарова, открывшего огонь на военном аэродроме в Воронежской области.
Трагедия произошла на аэродроме Балтимор рано утром. В результате из пистолета были застрелены три человека — офицер и два сослуживца. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, Макаров задержан живым. На его поиски правоохранители задействовали беспилотник.