Горячие батареи увеличивают риск заразиться COVID-19

Горячие батареи негативно сказываются на общем состоянии организма, пересушивая воздух в помещении. Это приводит к усталости и снижению работоспособности.

Горячие батареи негативно сказываются на общем состоянии организма, пересушивая воздух в помещении. Это приводит к усталости и снижению работоспособности.

Отопительный сезон в России длится в среднем семь-восемь месяцев, в этот период влажность в помещении снижается до 20-30%. Сухой воздух может спровоцировать повышение давления, сонливость, усталость, а причина этого — загущение крови и плохое насыщение клеток организма кислородом.

Отопительный сезон также ассоциируется с сухостью глаз и слизистой носа. Нарушение увлажненности носа повышает риск заражения вирусами, в том числе и COVID-19, ведь влага выполняет барьерную функцию.

Как помочь организму справиться с такой ситуацией, рассказали порталу NEWS.ru специалисты по оздоровлению. Самый простой способ - установить увлажнители воздуха. Поможет в этом деле и мокрое белье, его нужно развешивать в комнате. Еще один способ — расставить около батарей емкости с водой. Специалисты напоминают о регулярном проветривании помещения и соблюдении питьевого режима.