Нидерландская сторона поддерживает и финансирует деятельность некоммерческих организаций (НКО) в РФ. Некоторые частные активисты напрямую обращаются в генконсульство Нидерландов.

Нидерландская сторона поддерживает и финансирует деятельность некоммерческих организаций (НКО) в РФ. Некоторые частные активисты напрямую обращаются в генконсульство Нидерландов.

К одной из популярных НКО, которая отличается антироссийской риторикой, можно отнести Санкт-Петербургский институт права имени Принца П. Г. Ольденбургского. Рособрнадзор в 2013 году лишил заведение лицензии. Так называемые "преподаватели" обучают подростков тому, как лучше выбирать власть. В образовательный процесс также входят курсы, которые рассказывают про услуги "ночных фей". Все "уроки" проводятся исключительно в антироссийской направленности.

По информации Федерального агентства новостей, генконсульство Нидерландов перечислило на нужды института 13 миллионов рублей. Стоит отметить, что лекции могли посещать не только студенты, но и учащиеся школьных учреждений, которых потом приглашали в Нидерланды. Такая деятельность идет вразрез Венской конвенции.

Подробнее — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Ранее телеканал "360" писал, что в Нидерландах нашли банду мигрантов-"геев".