14:56 9 Ноября 2020Политика
Комитеты Госдумы РФ одобрили новых членов кабмина Савельева и Чекункова
Сразу несколько комитетов Государственной думы Российской Федерации поддержали кандидатуры на должности членов правительства страны.
Сразу несколько комитетов Государственной думы Российской Федерации поддержали кандидатуры на должности членов правительства страны.
Речь идет о Виталии Савельеве, который возглавит Министерство транспорта РФ. Кроме того, депутаты одобрили Алексея Чекункова на посту главы Минвостокразвития.
Ранее кандидатуры Савельева и Чекунова на обсуждение депутатов вынес председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Это произошло после того, как глава российского государства Владимир Путин отправил ряд чиновников в отставку.