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14:56   9 Ноября 2020
Политика

Комитеты Госдумы РФ одобрили новых членов кабмина Савельева и Чекункова

Комитеты Госдумы РФ одобрили новых членов кабмина Савельева и Чекункова

Сразу несколько комитетов Государственной думы Российской Федерации поддержали кандидатуры на должности членов правительства страны.

Речь идет о Виталии Савельеве, который возглавит Министерство транспорта РФ. Кроме того, депутаты одобрили Алексея Чекункова на посту главы Минвостокразвития.

Ранее кандидатуры Савельева и Чекунова на обсуждение депутатов вынес председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Это произошло после того, как глава российского государства Владимир Путин отправил ряд чиновников в отставку.

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