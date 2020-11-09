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14:45   9 Ноября 2020
Политика

Дмитрий Кобылкин станет первым замруководителя избирательного штаба ЕР

Дмитрий Кобылкин станет первым замруководителя избирательного штаба ЕР

Первым заместителем руководителя избирательного штаба партии "Единая Россия" станет Дмитрий Кобылкин. Об этом стало известно 9 ноября.

Ранее чиновник занимал пост министра природных ресурсов и экологии РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке.

Кандидатом на должность министра природы является глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. На роль руководителя ведомства его предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Кандидатуру рассмотрят депутаты Госдумы.

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#путин #единая россия #кобылкин

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