Дмитрий Кобылкин станет первым замруководителя избирательного штаба ЕР

Первым заместителем руководителя избирательного штаба партии "Единая Россия" станет Дмитрий Кобылкин. Об этом стало известно 9 ноября.

Первым заместителем руководителя избирательного штаба партии "Единая Россия" станет Дмитрий Кобылкин. Об этом стало известно 9 ноября.

Ранее чиновник занимал пост министра природных ресурсов и экологии РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке.

Кандидатом на должность министра природы является глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. На роль руководителя ведомства его предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Кандидатуру рассмотрят депутаты Госдумы.