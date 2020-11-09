Сатановский: Азербайджан ждет пиррова победа в Карабахе

Победа Азербайджана в Нагорном Карабахе станет для Ильхама Алиева пирровой победой, которая обернется для страны большими потерями.

Победа Азербайджана в Нагорном Карабахе станет для Ильхама Алиева пирровой победой, которая обернется для страны большими потерями.

Такое мнение в личном Telegram-канале «Армагеддоныч» высказал известный политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя заявление азербайджанской стороны о взятии под контроль карабахского города Шуша.

«Азербайджан утверждает, что город Шуша в Карабахе взят под контроль, что открывает его (а может быть давно не его, а Турции) войскам дорогу на Степанакерт. Армения это опровергает», — пишет эксперт.

При этом, по его словам, поступает информация, что из Степанакерта уже эвакуируют женщин и детей.

Перемирия в Карабахе между Арменией и Азербайджаном нет и не будет, несмотря на все попытки российских и американских дипломатов, констатирует Сатановский.

При этом эксперт отмечает, что, если бы на месте Азербайджана был Израиль, развязавший агрессию против «каких угодно арабов», его бы уже давно заставили прекратить военные действия. «Мировое сообщество», пишет Сатановский, давно идеально отработало приемы выкручивания рук. В его распоряжении такие методы как заседание Совета безопасности ООН с вынесением обязывающей резолюции, затем внеочередное заседание Генеральной Ассамблеи и еще одна резолюция, а также подача заявлений в Международный суд, разрыв отношений с Баку, объявление бойкота и ввод миротворцев..

Подобные меры могли бы прокатить и с Азербайджаном, считает политолог, если бы кто-нибудь применил к нему эти приемы.

«Да даже не пробует никто. Нефтяные деньги — великая вещь. Главное их для смазки шестеренок международной политики в правильном размере, применительно к правильным инстанциям и людям использовать, не скупясь. Тогда и проблем лишних не будет», — отмечает Сатановский.

Теперь, по его словам, остается только смотреть, чем закончится армяно-азербайджанский военный конфликт в Нагорном Карабахе.

«Победит Алиев — пиррова это будет для него победа. Мстить Азербайджану за это будут, с большими для него потерями. И человеческими, и инфраструктурными. И тут уже не в Пашиняне дело. Кого он вообще тогда интересовать будет, тот Пашинян со всеми его кураторами», - уверен политолог.

Но главным победителем в этом конфликте, по мнению Сатановского, выглядит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, после почти трех десятилетий затишья, обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями в агрессии, при этом власти обеих стран объявили у себя военное положение и мобилизацию.

Ряд стран, в том числе и Россия, призвали стороны конфликта к переговорам и прекращению огня, однако Турция заявила, что полностью поддерживает Баку и не оставит без помощи «азербайджанских братьев».