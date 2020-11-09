Власти Подмосковья направят 5,8 млрд рублей на спортивный резерв

Мособлдума выделила на реализацию программы "Спорт Подмосковья" в 2021 году 5,8 млрд рублей, сообщают "Вести Подмосковья".

Мособлдума выделила на реализацию программы "Спорт Подмосковья" в 2021 году 5,8 млрд рублей, сообщают "Вести Подмосковья".

На программу "Спорт Подмосковья" в бюджете региона на грядущий год заложено 5,8 млрд рублей, 5 млрд из которых будут направлены на подготовку спортивного резерва, заявил председатель Комитета по делам молодёжи и спорта Московской области Олег Жолобов.

Депутат отметил успехи Московской области в спорте, в том числе благодаря властям региона. По его словам, Московская область сумела попасть в число лидирующих по количеству людей, которые занимаются физической культурой и спортом.

Так, Мособлдума в течение последних лет инвестировала в строительство и реконструкцию спортивных объектов области. Например, за прошедшие 7 лет, было построено 137 ФОКов, оборудованы десятки площадок для сдачи ГТО, а в муниципалитетах стали появляться скейт-парки.