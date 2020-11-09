Ефремова отправили в "звездную колонию" Кокорина и Мамаева

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в той же колонии, где год назад сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в той же колонии, где год назад сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Михаила Ефремова отправили в ИК-4, которая находится в поселке Алексеевка Белгородской области. Это единственное исправительное учреждение для впервые осуждённых расположено в 670 км от Москвы

В Алексеевской колонии есть клуб с большим зрительным залом, проектором, экраном и музыкальным центром, пишет "Комсомольская правда".

До нового места жительства Ефремов, скорее всего, ещё не добрался. Предположительно, что он будет добираться до колонии в пересыльных тюрьмах.

Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор осужденному актеру. Ефремов проведет в местах лишения свободы семь с половиной лет по делу о смертельном ДТП в Москве. Актер устроил аварию летом 2020 года, в которой погиб уроженец Рязани Сергей Захаров.