Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:09   9 Ноября 2020
Общество

Мишустин потребовал быстро сообщать о дефиците препаратов РФ

Мишустин потребовал быстро сообщать о дефиците препаратов РФ

Главы регионов РФ должны немедленно реагировать на дефицит лекарств в аптеках. Такое требование озвучил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Премьер-министр назвал недопустимой ситуацию, при которой в некоторых частях страны не хватает лекарств. Мишустин потребовал сразу сообщать о подобных инцидентах, чтобы власти страны могли оперативно решать такие вопросы.

Правительство России выделило 5 млрд руб. на бесплатные лекарства для россиян. Жители страны смогут получить необходимые препараты по назначению врача. Кабмин должен отчитаться о выполнении требования президента РФ Владимира Путина до 20 ноября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дефицит #лекарства #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров