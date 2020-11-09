Мишустин потребовал быстро сообщать о дефиците препаратов РФ

Главы регионов РФ должны немедленно реагировать на дефицит лекарств в аптеках. Такое требование озвучил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Главы регионов РФ должны немедленно реагировать на дефицит лекарств в аптеках. Такое требование озвучил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Премьер-министр назвал недопустимой ситуацию, при которой в некоторых частях страны не хватает лекарств. Мишустин потребовал сразу сообщать о подобных инцидентах, чтобы власти страны могли оперативно решать такие вопросы.

Правительство России выделило 5 млрд руб. на бесплатные лекарства для россиян. Жители страны смогут получить необходимые препараты по назначению врача. Кабмин должен отчитаться о выполнении требования президента РФ Владимира Путина до 20 ноября.