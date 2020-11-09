Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости COVID-19 в двух регионах

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, снижение роста числа заболевших наблюдается только в двух субъектах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, снижение роста числа заболевших наблюдается только в двух субъектах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, еще в 46 регионах обстановка находится в стадии стабилизации, замедление роста заболеваемости прослеживается в четырех субъектах, а продолжается он в 33-х.

Попова также сообщила, что в сутки в стране проводят от 500 до 600 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии насчитывается свыше 65 млн проверок на COVID-19.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что в ряде регионов большая часть населения не носит маски в транспорте и общественных местах, игнорируя выпущенное две недели назад постановление. Она призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в субъектах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по стране.

В понедельник в России вновь выявили свыше 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 21 798. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 1 796 132.