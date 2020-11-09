Путин выразил надежду на успех конференции по беженцам в Дамаске

Асад в беседе с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнул, что сирийцы ждут практических итогов от грядущей конференции по вопросу возвращения беженцев.

Асад в беседе с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнул, что сирийцы ждут практических итогов от грядущей конференции по вопросу возвращения беженцев.

Путин отметил, что Москва поддерживает проведение конференции по вопросам беженцев в Дамаске. Российская делегация также примет в ней участие и будет одной из самых многочисленных.

"Россия всецело поддерживает это мероприятие, активно помогает в его подготовке и проведении. Свое участие подтвердили представители многих государств, а также Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста", — отметил Путин.

Владимир Путин заявил, что масштаб гуманитарного кризиса в Сирии остается значительным, а вернувшиеся из-за границы сирийские граждане могли бы помочь в восстановлении страны. Всего, по данным ООН, за время гражданского конфликта страну покинуло 6 миллионов сирийцев.

Приглашение на конференцию получили страны — члены ООН и Евросоюза. Согласно протоколу будущей конференции, стороны намерены решить сразу несколько задач.