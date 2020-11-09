Нижегородец выставил на продажу "паука-авторитета"

Житель Нижегородской области выложил объявление о продаже "очень страшного паука", который держал в страхе целый жилой район, за 500 рублей.

Житель Нижегородской области выложил объявление о продаже живого паука, который держит в страхе целый жилой район, за 500 рублей.

Необычное объявление о продаже появилось в Нижегородской области. Местный житель разместил на популярном сайте объявлений предложение о продаже паука из подъезда и приложил к нему фото "товара" в естественной среде обитания. Мужчина запросил за членистоногого 500 рублей.

Он написал, что насекомое держит в страхе весь район и поможет при необходимости кого-нибудь запугать. Информация об этом появилась в Telegram-канале РегДурдом. О том, стал ли кто-то счастливым обладателем устрашающего "питомца", пока не сообщается.