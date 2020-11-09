13:51 9 Ноября 2020Политика
Володин анонсировал обсуждение кандидатур на посты министров в ГД РФ
Обсуждение кандидатур на пост министров РФ будет скрупулезным и публичным, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Обсуждение кандидатур на пост министров РФ будет скрупулезным и публичным, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Планируется, что вопрос об утверждении новых министров окажется в повестке дня 10 ноября. Как рассказал Володин, многие из предложенных кандидатур хорошо известны по их прежней работе, но и есть кандидатуры менее известные лица.
По его словам, грядущее заседание является очень важным для депутатов. Речь идет о новых полномочиях Госдумы и ответственности депутатов за принимаемые решения, подчеркнул Володин.