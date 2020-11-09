Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:51   9 Ноября 2020
Политика

Володин анонсировал обсуждение кандидатур на посты министров в ГД РФ

Володин анонсировал обсуждение кандидатур на посты министров в ГД РФ

Обсуждение кандидатур на пост министров РФ будет скрупулезным и публичным, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Планируется, что вопрос об утверждении новых министров окажется в повестке дня 10 ноября. Как рассказал Володин, многие из предложенных кандидатур хорошо известны по их прежней работе, но и есть кандидатуры менее известные лица.

По его словам, грядущее заседание является очень важным для депутатов. Речь идет о новых полномочиях Госдумы и ответственности депутатов за принимаемые решения, подчеркнул Володин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #володин #госдума рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров