Тбилиси протестует. Чем грузин не устраивает власть и причем здесь Саакашвили

Митинги после парламентских выборов в Грузии выходят из-под контроля: начались столкновения с полицией и «палаточный» протест.

Столкновения с полицией, разгон водометами, толпа недовольных людей с грузинскими флагами у здания Центризбиркома — последствия парламентских выборов, прошедших 31 октября в Грузии, вот уже девять дней можно наблюдать на улицах страны. 14 сотрудников полиции, 3 журналиста и 10 участников акции пострадали.

На выборах правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 48% голосов в первом туре, а значит, может заполучить парламентское большинство вот уже в третий раз. Если, конечно, устоит перед лицом народного недовольства.

К протестам, как и к выборам, оппозиция сумела объединиться и действует слаженно — на каждом митинге видны символика и флаги «Единого национального движения» Михаила Саакашвили, «Лело для Грузии», «Гирчи», «Европейской Грузии», «Единой Грузии» и Лейбористской партии. Их сторонники говорят, что итоги выборов сфальсифицированы.

Чего хотят протестующие

Требования у митингующих простые: отставка главы ЦИК Тамар Жвании и проведение новых парламентских выборов.

«Абсолютно исключено, чтобы власть смогла сдержать тот протест, который сейчас есть у населения», — сказала лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в интервью Sputnik Грузия.

А генсек «Грузинской мечты», из-за предсказуемого триумфа которой и начались протесты, говорит, что протестующие поступают неправильно. И всем из-за этого неприятно.

«Всем неприятно видеть, как митингующие кидают камни в полицейских, как пытаются прорвать полицейский кордон и ворваться в здание ЦИК. Также неприятно и то, что полиция вынуждена была применить водометы», — обратился к демонстрантам Каха Каладзе.

Кстати, о водометах. Общественники обвинили полицию в «непропорциональном» применении силы при разгоне протестующих, но другой лидер правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе говорит, что обвинения необоснованные.

Он напомнил, что «американские и европейские партнеры» просили митингующих не выходить за рамки мирного протеста, а по поводу водометов добавил — мол, ничего, что правоохранители не предупредили людей об их применении, в подобных случаях силовики не предупреждают о применении спецсредств «нигде в мире», передает телеканал «Имеди».

Характерно, что Центризбирком Грузии, к которому претензий больше всего, конфронтацию с протестующими снижать не намерен. Митинги там оценивают как «неприемлемую форму давления и воздействия на избирательную администрацию». Говорят, продолжат работать, «чтобы служить народу во втором туре, чтобы все процессы парламентских выборов 2020 года были завершены таким образом, как это предусмотрено конституцией и законодательством страны».

Впрочем, второй тур выборов оппозиции уже не особо нужен — его решили бойкотировать, посмотрев на итоги первого. Председателя ЦИК такая позиция не пугает, он утверждает, что следующий этап выборов все равно будет.

Традиционно, когда протесты доходят до бросания камнями, драк с полицией и штурма государственного учреждения, взять под контроль ярость демонстрантов не могут даже лидеры протеста. Первым «звоночком» стало заявление одного из лидеров партии оппозиционных предпринимателей «Лело» Давида Усупашвили — он в протестах ничего хорошего уже не видит и советует обеим сторонам договориться.

«Политические события зашли в такое русло, что все – и те, кто прав, и кто неправ, — принимаем участие в процессе разрушения грузинского государства. Нужно остановиться и найти выход», — написал Усупашвили в Facebook.

На акции протеста в центре Тбилиси, которая сейчас в самом разгаре, выступил один из самых популярных оппозиционных политиков Грузии Давид Бакрадзе — экс-спикер парламента, лидер «Европейской Грузии». Он призвал к мирной, политической и законной борьбе.

«Мы должны понимать, и тут я обращаюсь к каждому митингующему, к каждому разозленному: каждый брошенный камень мешает нашей борьбе…», — передает слова Бакрадзе Sputnik.

Фактор Саакашвили

Первым к мобилизации оппозиции и протестам после объявленных итогов выборов призвал экс-президент Михаил Саакашвили. В ответ прокуратура Грузии напомнила, что намерена и дальше добиваться экстрадиции Саакашвили в страну и добиваться тюремного срока по многочисленным уголовным делам.

Надо сказать, на родине Саакашвили снова преуспел на оппозиционном поприще. Его партия «Единое национальное движение» стала главной оппозиционной силой, а власти Грузии всячески мешают некогда лидеру «Революции роз» повторить былые успехи. Наблюдателей от Саакашвили (украинских депутатов, конечно) не просто не пустили на участки — прилетевшему из Киева самолету даже не разрешили посадку.

В отличие от других оппозиционных лидеров, соратники Саакашвили снижать градус накала в этих протестах не намерены.

«Борьба не замедлится, ежедневно будут проходить акции протеста в разных точках, но в субботу мы должны полностью заполнить проспект Руставели», — объявил на акции у парламента один из лидеров «Единого нацдвижения» Ника Мелия.

Оппозиционеров не пугает даже комендантский час — в 22 часа вступит в силу распоряжение правительства о запрете на передвижение по стране до 5 утра. Многие протестующие собираются остаться на улице и даже прихватили с собой палатки. Штраф — 600 долларов или 2000 лари. Но желание пересмотреть итоги выборов, конечно, дороже.